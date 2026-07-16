Leer es un placer
Leer es un placer 16/07/2026
La escritora Verónica Sanz conversará sobre su novela "Gente bien", y el profesor José Manuel Bouzo explicará las claves de su ensayo académico "Hacia otra conciencia".
Leer es un placer
La escritora Verónica Sanz conversará sobre su novela "Gente bien", y el profesor José Manuel Bouzo explicará las claves de su ensayo académico "Hacia otra conciencia".
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La escritora Verónica Sanz conversará sobre su novela "Gente bien", y el profesor José Manuel Bouzo explicará las claves de su ensayo académico "Hacia otra conciencia".
Emisión
16/07/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Directores
Enrique Martí Maqueda
Productores
Enrique Martí Maqueda
Presentador
Enrique Martí Maqueda