Leer es un placer 16/07/2026

25/06/2026

Invitados al programa "Leer es un placer" el escritor Alfonso de Sas Prada conversará sobre su trilogía de ficción "El cementerio de los Ingleses", el crítico literario Toño Guede abordará el tema de las recomendaciones de lectura a través de redes sociales, el crítico de cine Sender Escobar expondrá las claves de la adaptación cinematográfica de "Frankenstein" de Mary Shelley en versión homónima del director Guillermo del Toro.