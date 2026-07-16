Leer es un placer

Leer es un placer 16/07/2026

La escritora Verónica Sanz conversará sobre su novela "Gente bien", y el profesor José Manuel Bouzo explicará las claves de su ensayo académico "Hacia otra conciencia".

Entrevista Entretenimiento Cultura

Leer es un placer 16/07/2026

Leer es un placer 16/07/2026

Sinopsis

La escritora Verónica Sanz conversará sobre su novela "Gente bien", y el profesor José Manuel Bouzo explicará las claves de su ensayo académico "Hacia otra conciencia".

Ficha técnica

Emisión

16/07/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Cultura

Directores

Enrique Martí Maqueda

Productores

Enrique Martí Maqueda

Presentador

Enrique Martí Maqueda

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