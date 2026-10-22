Leer es un placer
Leer es un placer 22/10/2026
La escritora y ensayista Silvia Bardelás abordará los retos y desafíos de hoy, a través de su obra “Una conciencia nueva”. Sender Escobar analizará las claves de la miniserie "Al este del Edén".
Leer es un placer
La escritora y ensayista Silvia Bardelás abordará los retos y desafíos de hoy, a través de su obra “Una conciencia nueva”. Sender Escobar analizará las claves de la miniserie "Al este del Edén".
Leer es un placer 22/10/2026
La escritora y ensayista Silvia Bardelás abordará los retos y desafíos de hoy, a través de su obra “Una conciencia nueva”. Sender Escobar analizará las claves de la miniserie "Al este del Edén".
Emisión
22/10/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Directores
Enrique Martí Maqueda
Productores
Enrique Martí Maqueda
Presentador
Enrique Martí Maqueda