Leer es un placer

Leer es un placer 22/10/2026

La escritora y ensayista Silvia Bardelás abordará los retos y desafíos de hoy, a través de su obra “Una conciencia nueva”. Sender Escobar analizará las claves de la miniserie "Al este del Edén".

Entrevista Entretenimiento Cultura

Leer es un placer 22/10/2026

Leer es un placer X18 22 10 2026

Sinopsis

La escritora y ensayista Silvia Bardelás abordará los retos y desafíos de hoy, a través de su obra “Una conciencia nueva”. Sender Escobar analizará las claves de la miniserie "Al este del Edén".

Ficha técnica

Emisión

22/10/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Cultura

Directores

Enrique Martí Maqueda

Productores

Enrique Martí Maqueda

Presentador

Enrique Martí Maqueda

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