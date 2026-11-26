Leer es un placer
Leer es un placer 26/11/2026
Evelio Traba dirige y presenta este espacio dedicado a la literatura.
Leer es un placer
Evelio Traba dirige y presenta este espacio dedicado a la literatura.
Leer es un placer 26/11/2026
Hoy nos acompaña el escritor Ourensano Roberto Martínez Guzmán, una de las voces más destacadas y leídas de la novela negra gallega actual.
Emisión
26/11/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Directores
Enrique Martí Maqueda
Productores
Enrique Martí Maqueda
Presentador
Enrique Martí Maqueda