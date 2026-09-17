Leer es un placer

Leer es un placer x13 17/09/2026

El narrador ourensano Isaac Pedrouzo conversará sobre las claves de su última novela "David y Claudia". Toño Guede explicará Ourense como espacio simbólico en su obra "Los heroes de la nada".

Entrevista Entretenimiento Cultura

Leer es un placer x13 17/09/2026

Leer es un placer X13 17 09 26

Sinopsis

El narrador ourensano Isaac Pedrouzo conversará sobre las claves de su última novela "David y Claudia". Toño Guede explicará Ourense como espacio simbólico en su obra "Los heroes de la nada".

Ficha técnica

Emisión

17/09/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Cultura

Directores

Enrique Martí Maqueda

Productores

Enrique Martí Maqueda

Presentador

Enrique Martí Maqueda

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