Leer es un placer
Leer es un placer x13 17/09/2026
El narrador ourensano Isaac Pedrouzo conversará sobre las claves de su última novela "David y Claudia". Toño Guede explicará Ourense como espacio simbólico en su obra "Los heroes de la nada".
Leer es un placer
El narrador ourensano Isaac Pedrouzo conversará sobre las claves de su última novela "David y Claudia". Toño Guede explicará Ourense como espacio simbólico en su obra "Los heroes de la nada".
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El narrador ourensano Isaac Pedrouzo conversará sobre las claves de su última novela "David y Claudia". Toño Guede explicará Ourense como espacio simbólico en su obra "Los heroes de la nada".
Emisión
17/09/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Directores
Enrique Martí Maqueda
Productores
Enrique Martí Maqueda
Presentador
Enrique Martí Maqueda