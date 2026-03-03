Más Deporte

+Deporte 03/03/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 03/03/2026

+Deporte

Sinopsis

Hablamos de patinaje con miembros del Club Meigas Rodas. Celia Garrote nos presenta el Campeonato del Mundo Virtus de Atletismo Short Track que se celebrará en Expourense. Análisis de la jornada deportiva y agenda de próximos eventos.

Ficha técnica

Emisión

03/03/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

stats