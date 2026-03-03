Más Deporte
+Deporte 03/03/2026
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano.
Hablamos de patinaje con miembros del Club Meigas Rodas. Celia Garrote nos presenta el Campeonato del Mundo Virtus de Atletismo Short Track que se celebrará en Expourense. Análisis de la jornada deportiva y agenda de próximos eventos.
Emisión
03/03/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez