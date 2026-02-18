+Deporte 18/02/2026

Sinopsis

Lalo Gómez y Toño Alfaro comparten plató en esta ocasión con el presidente de la Federación galega de Deportes de Invierno, Miguel Barreto, y con José Manuel Fernández, con quien hablarán del Campeonato Xunta de Galicia de Piragüismo K1- C1 que se celebrará el 21 de febrero en el Parque Náutico de Castrelo de Miño. En el programa también se hará un análisis del Campeonato Xunta de Galicia de Atletismo Absoluto, disputado el sábado 14 de febrero.