Más Deporte
+Deporte 24/02/2026
Lálo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano en sus múltiples facetas.
Más Deporte
Lálo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano en sus múltiples facetas.
+Deporte 24/02/2026
Hablamos de Pitch&Putt con Jorge R. Sarmiento. El Club Balonmán Milenio Ourense presenta en el programa su proyecto deportivo. Resumen de los eventos celebrados en las últimas fechas, análisis de la jornada de los equipos ourensanos en categoría nacional y la agenda de próximas actividades.
Emisión
24/02/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez