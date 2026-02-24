+Deporte 24/02/2026

Más Deporte

Lálo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano en sus múltiples facetas.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Hablamos de Pitch&Putt con Jorge R. Sarmiento. El Club Balonmán Milenio Ourense presenta en el programa su proyecto deportivo. Resumen de los eventos celebrados en las últimas fechas, análisis de la jornada de los equipos ourensanos en categoría nacional y la agenda de próximas actividades.

Ficha técnica

Emisión

24/02/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

