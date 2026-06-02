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+Deporte 02/06/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado el deporte provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 02/06/2026

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Sinopsis

Las carreras de caballos y la halterofilia centran buena parte del protagonismo en una nueva edición de + Deporte. Conocemos la actualidad del Hipódromo de Antela junto a Jaime Vázquez, del Jockey Club Galicia, y analizamos el crecimiento de la halterofilia gallega con David Losada, de la Federación Galega de Halterofilia. Además, repasamos los principales eventos deportivos celebrados en Ourense y avanzamos las citas más destacadas de los próximos días.

Ficha técnica

Emisión

02/06/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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