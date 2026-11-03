Más Deporte

+Deporte 03/11/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 03/11/2026

+Deporte 03/11/2026

Sinopsis

El kárate nacional y el auge del pickleball protagonizan esta semana + Deporte. Hablamos con Alberto Casado, del Karate Club Maceda, ante la llegada de la Liga Nacional al Paco Paz, y con Xosé Mosquera sobre las Copas Deputación de Tenis y Pickleball. Además, repasamos la actualidad de los equipos ourensanos y las grandes citas deportivas del próximo fin de semana.

Ficha técnica

Emisión

03/11/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

stats