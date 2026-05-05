Más Deporte

+Deporte 05/05/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 05/05/2026

+Deporte

Sinopsis

El patinaje freestyle será protagonista con la celebración en Ourense de una nueva jornada de la Liga Galega, mientras que la pesca deportiva centra la segunda entrevista con la disputa del Campeonato Provincial de salmónidos lance. Además, repasamos la actualidad deportiva de la provincia, con eventos recientes y la situación de los equipos ourensanos en categoría nacional.

Ficha técnica

Emisión

05/05/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

stats