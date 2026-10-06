Más Deporte

+Deporte 06/10/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 06/10/2026

Más Deporte 06/10/2026

Sinopsis

Patinaje e hípica centran el programa de hoy, con la presencia de las patinadoras del AEDHE, Sandra Fumega y Nieves González, en plató. También estará María Cid de las Asociación Cabalistas O Mundil.

Ficha técnica

Emisión

06/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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