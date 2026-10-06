+Deporte 06/10/2026

14/07/2026

Conocemos de cerca el Campus Sporty, una propuesta que combina deporte, formación y convivencia durante el verano con la participación de monitores y jóvenes asistentes. Además, nos acercamos al III Rallysprint Val de Ramirás para conocer todos los detalles de una prueba que vuelve a reunir a pilotos y aficionados al automovilismo. Completamos el programa con el resumen de los últimos eventos deportivos celebrados en la provincia y la agenda de las próximas citas.