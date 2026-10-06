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+Deporte 06/10/2026
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.
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+Deporte 06/10/2026
Patinaje e hípica centran el programa de hoy, con la presencia de las patinadoras del AEDHE, Sandra Fumega y Nieves González, en plató. También estará María Cid de las Asociación Cabalistas O Mundil.
Emisión
06/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez