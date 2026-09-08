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+Deporte 08/09/2026

Lalo Gómez presenta y dirige este espacio dedicado al deporte provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 08/09/2026

+Deporte 08/09/2026

Sinopsis

Lalo Gómez y Toño Alfaro hablan con Tinín González de la Milla Urbano Festas do Cristo Barco de Valdeorras y estará como invitada en plató una representación del Real Montealegre Club de Golf.

Ficha técnica

Emisión

08/09/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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