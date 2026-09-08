Más Deporte
+Deporte 08/09/2026
Lalo Gómez presenta y dirige este espacio dedicado al deporte provincial.
Más Deporte
Lalo Gómez presenta y dirige este espacio dedicado al deporte provincial.
+Deporte 08/09/2026
Lalo Gómez y Toño Alfaro hablan con Tinín González de la Milla Urbano Festas do Cristo Barco de Valdeorras y estará como invitada en plató una representación del Real Montealegre Club de Golf.
Emisión
08/09/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez