+Deporte 10/03/2026

Lalo Gómez dirige y presenta dedicado al deporte provincial.

Sinopsis

Hablamos con Alfredo González y Martín Fernández de su extraordinaria participación en el Campeonato del Mundo Short Track 2026 celebrado en Ourense la pasada semana. Miembros del equipo Marbel nos cuentan sus objetivos en el Campeonato de Europa de Jiu Jitsu que se celebrará en Creta (Grecia). Análisis de la jornada deportiva y avance de próximos eventos.

Ficha técnica

Emisión

10/03/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

