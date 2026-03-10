Más Deporte
+Deporte 10/03/2026
Lalo Gómez dirige y presenta dedicado al deporte provincial.
Más Deporte
Lalo Gómez dirige y presenta dedicado al deporte provincial.
+Deporte 10/03/2026
Hablamos con Alfredo González y Martín Fernández de su extraordinaria participación en el Campeonato del Mundo Short Track 2026 celebrado en Ourense la pasada semana. Miembros del equipo Marbel nos cuentan sus objetivos en el Campeonato de Europa de Jiu Jitsu que se celebrará en Creta (Grecia). Análisis de la jornada deportiva y avance de próximos eventos.
Emisión
10/03/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez