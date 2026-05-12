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+Deporte 12/05/2026

Lalo Gómez dirige y presenta espacio dedicado al deporte provincial.

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Sinopsis

El hockey sala y el tenis de mesa protagonizan una nueva edición de +Deporte. El programa analiza la celebración en Ourense de una fase nacional infantil de hockey sala con el Club Albor y conversa con el Club Academia San Mamed sobre la actualidad del tenis de mesa ourensano. Además, repasamos los principales eventos deportivos celebrados en la provincia y la situación de los equipos ourensanos en categoría nacional.

Ficha técnica

Emisión

12/05/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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