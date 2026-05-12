Más Deporte
+Deporte 12/05/2026
Lalo Gómez dirige y presenta espacio dedicado al deporte provincial.
Más Deporte
Lalo Gómez dirige y presenta espacio dedicado al deporte provincial.
+Deporte 12/05/2026
El hockey sala y el tenis de mesa protagonizan una nueva edición de +Deporte. El programa analiza la celebración en Ourense de una fase nacional infantil de hockey sala con el Club Albor y conversa con el Club Academia San Mamed sobre la actualidad del tenis de mesa ourensano. Además, repasamos los principales eventos deportivos celebrados en la provincia y la situación de los equipos ourensanos en categoría nacional.
Emisión
12/05/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez