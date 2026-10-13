Más Deporte
+Deporte 13/10/2026
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.
Más Deporte
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.
+Deporte 13/10/2026
Esta semana en + Deporte conocemos con Jorge Gamazo el Programa de Fomento Deportivo de tenis de mesa que recorre la provincia y hablamos con Carlos Bericat sobre las novedades de XOGADE 2026/2027.
Emisión
13/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez