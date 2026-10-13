Más Deporte

+Deporte 13/10/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 13/10/2026

+Deporte 13/10/2026

Sinopsis

Esta semana en + Deporte conocemos con Jorge Gamazo el Programa de Fomento Deportivo de tenis de mesa que recorre la provincia y hablamos con Carlos Bericat sobre las novedades de XOGADE 2026/2027.

Ficha técnica

Emisión

13/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

stats