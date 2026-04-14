+Deporte 14/04/2026

14/03/2026

Recibimos a miembros de la Escola Atlética Pereiro de Aguiar - Ben Cho Shey, que nos presentan el I Trofeo de Atletismo Germán González, una cita que nace con el objetivo de consolidarse en el calendario. También hablamos con el club BTT Resistencia Ourense, que este domingo inicia en A Arnoia su temporada con la II BTT Resistencia Deputación de Ourense. En el segundo bloque, repasamos los eventos más recientes, analizamos la jornada de los equipos ourensanos en categoría nacional y avanzamos la agenda deportiva de los próximos días.