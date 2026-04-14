+Deporte 14/04/2026

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Lalo Gómez presenta y dirige este espacio dedicado al deporte provincial.
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Recibimos a miembros de la Escola Atlética Pereiro de Aguiar - Ben Cho Shey, que nos presentan el I Trofeo de Atletismo Germán González, una cita que nace con el objetivo de consolidarse en el calendario. También hablamos con el club BTT Resistencia Ourense, que este domingo inicia en A Arnoia su temporada con la II BTT Resistencia Deputación de Ourense.
Emisión
14/04/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez