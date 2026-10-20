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+Deporte 20/10/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 20/10/2026

+Deporte 20/10/2026

Sinopsis

Esta semana en + Deporte hablamos con representantes del Club de Lucha Atila tras la XVI Copa Deputación Ourense de Loita y conocemos el III Memorial José García-Calvo "Willy", una jornada deportiva vinculada a la Universidade de Vigo y La Región. Además, repasamos los principales resultados del deporte ourensano y las citas de la próxima agenda.

Ficha técnica

Emisión

20/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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