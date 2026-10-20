Más Deporte
+Deporte 20/10/2026
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial
Más Deporte
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial
+Deporte 20/10/2026
Esta semana en + Deporte hablamos con representantes del Club de Lucha Atila tras la XVI Copa Deputación Ourense de Loita y conocemos el III Memorial José García-Calvo "Willy", una jornada deportiva vinculada a la Universidade de Vigo y La Región. Además, repasamos los principales resultados del deporte ourensano y las citas de la próxima agenda.
Emisión
20/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez