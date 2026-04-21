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+Deporte 21/04/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 21/04/2026

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Sinopsis

Ponemos el foco en la gimnasia y el atletismo ourensano, con la visita del Club Ximnasia Pavillón Ourense para presentar el XVIII Torneo Primavera Cidade de Ourense y la entrevista a miembros del Club Ourense Atletismo, en competición de Primera División Nacional. Además, repasamos los principales eventos celebrados en la provincia y analizamos la jornada de los equipos ourensanos en categoría nacional.

Ficha técnica

Emisión

21/04/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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