+Deporte 21/04/2026

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Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.
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Ponemos el foco en la gimnasia y el atletismo ourensano, con la visita del Club Ximnasia Pavillón Ourense para presentar el XVIII Torneo Primavera Cidade de Ourense y la entrevista a miembros del Club Ourense Atletismo, en competición de Primera División Nacional. Además, repasamos los principales eventos celebrados en la provincia y analizamos la jornada de los equipos ourensanos en categoría nacional.
Emisión
21/04/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez