Más Deporte
+Deporte 22/09/2026
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.
Más Deporte
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte provincial.
+Deporte 22/09/2026
Esta semana en +Deporte nos acercamos a dos citas muy diferentes del deporte ourensano. Conocemos la Travesía a Nado Eu Nado por Eles e por Elas 2026, una iniciativa que une deporte, participación y compromiso social, y recibimos al CD Ourela para hablar de la IX Copa Deputación de Patinaxe Artística, con varias de sus deportistas y responsables como protagonistas. Además, repasamos las imágenes y resultados del fin de semana, con la fase final del circuito 3x3 DepOUrense Basket, las tiradas benéficas contra el cáncer, el Torneo de Xadrez Campus de Ourense, la Copa Atlántica de Hóckey Herba, la sexta regata de la Copa Deputación de Piragüismo, la Ribeira Sacra Cycling Road y el cuadrangular de fútbol sala de O Pereiro de Aguiar. Completamos el programa con la actualidad de los equipos ourensanos en categoría nacional y una agenda cargada de citas para el próximo fin de semana.
Emisión
22/09/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez