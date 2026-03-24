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+Deporte 24/03/2026

Lalo Gómez presenta y dirige este espacio dedicado al deporte provincial.

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Sinopsis

Entrevista a miembros del Campus Ourense Rugby y del Club Waterpolo Pabellón Ourense. Análisis de los últimos eventos celebrados en nuestra ciudad y provincia y de la jornada de los equipos ourensanos en categoría nacional.

Ficha técnica

Emisión

24/03/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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