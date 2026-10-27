Más Deporte
Más Deporte 27/10/2026
Sinopsis
El vólei playa y el motor toman protagonismo esta semana en + Deporte. Hablamos con Álex Prada sobre la XVIII Copa Deputación Ourense de Vólei Praia y con Javier Quintas sobre una de las grandes citas del año: el Campeonato de España de Enduro que llega a Piñor. Además, repasamos los resultados más destacados del deporte ourensano y la agenda del próximo fin de semana.
Ficha técnica
Emisión
27/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez