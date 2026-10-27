Más Deporte

Más Deporte 27/10/2026

Tertulia Entretenimiento Deporte

Más Deporte 27/10/2026

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Sinopsis

El vólei playa y el motor toman protagonismo esta semana en + Deporte. Hablamos con Álex Prada sobre la XVIII Copa Deputación Ourense de Vólei Praia y con Javier Quintas sobre una de las grandes citas del año: el Campeonato de España de Enduro que llega a Piñor. Además, repasamos los resultados más destacados del deporte ourensano y la agenda del próximo fin de semana.

Ficha técnica

Emisión

27/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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