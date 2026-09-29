Más Deporte
+Deporte 29/09/2026
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano.
Más Deporte
Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano.
+Deporte 29/09/2026
Esta semana en + Deporte conocemos el Campionato Xunta de Galicia de Marcha Nórdica con Piluca Vázquez, de ASESOU, y presentamos la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Ourense, que este año colaborará con ASPANAS. Además, repasamos la actualidad deportiva ourensana, los resultados del fin de semana y las principales citas de la próxima agenda.
Emisión
29/09/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Lalo Gómez
Productores
Lalo Gómez
Presentador
Lalo Gómez