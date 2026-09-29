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+Deporte 29/09/2026

Lalo Gómez dirige y presenta este espacio dedicado al deporte ourensano.

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Deporte 29/09/2026

+Deporte 29/09/2026

Sinopsis

Esta semana en + Deporte conocemos el Campionato Xunta de Galicia de Marcha Nórdica con Piluca Vázquez, de ASESOU, y presentamos la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Ourense, que este año colaborará con ASPANAS. Además, repasamos la actualidad deportiva ourensana, los resultados del fin de semana y las principales citas de la próxima agenda.

Ficha técnica

Emisión

29/09/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Lalo Gómez

Productores

Lalo Gómez

Presentador

Lalo Gómez

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