+Fútbol 02/03/2026

Espacio presentado por Jorge Ron y acompañado por sus colaboradores habituales. Dedicado a la actualidad del fútbol provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Sinopsis

El Ourense CF de Dani Llácer ganó un derbi que lo aleja del peligro y castiga a un Arenteiro que dejó una pobre imagen y sensación de impotencia en O Couto. En Segunda Federación, quinto partido consecutivo sin sumar el triunfo de la UD Ourense de Borja Fernández al que los errores defensivos lo condenaron ante la Sarriana.

02/03/2026

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Jorge Ron

Jorge Ron

Jorge Ron

