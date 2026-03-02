Más Fútbol
+Fútbol 02/03/2026
Espacio presentado por Jorge Ron y acompañado por sus colaboradores habituales. Dedicado a la actualidad del fútbol provincial.
Más Fútbol
Espacio presentado por Jorge Ron y acompañado por sus colaboradores habituales. Dedicado a la actualidad del fútbol provincial.
+Fútbol 02/03/2026
El Ourense CF de Dani Llácer ganó un derbi que lo aleja del peligro y castiga a un Arenteiro que dejó una pobre imagen y sensación de impotencia en O Couto. En Segunda Federación, quinto partido consecutivo sin sumar el triunfo de la UD Ourense de Borja Fernández al que los errores defensivos lo condenaron ante la Sarriana.
Emisión
02/03/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron