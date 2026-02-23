Más Fútbol
+Fútbol 23/02/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
Más Fútbol
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.
+Fútbol 23/02/2026
La jornada del fútbol provincial, al detalle. Especial atención a los dos equipos de mayor categoría del fútbol provincial, CD Arenteiro y Ourense CF. Segunda RFEF, Tercera RFEF y Preferente Futgal también tienen sus bloques preferentes.
Emisión
23/02/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron