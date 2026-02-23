Más Fútbol

+Fútbol 23/02/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

Sinopsis

La jornada del fútbol provincial, al detalle. Especial atención a los dos equipos de mayor categoría del fútbol provincial, CD Arenteiro y Ourense CF. Segunda RFEF, Tercera RFEF y Preferente Futgal también tienen sus bloques preferentes.

Ficha técnica

Emisión

23/02/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

