+Fútbol 01/06/2026

Sinopsis

Era el momento más esperado, el reencuentro entre la afición y sus héroes y tenía lugar en directo, en Telemiño. El programa que dirige y presenta Jorge Ron, +Fútbol, cambió de escenario en un lunes muy especial. El ascenso de la UD Ourense a la Primera Federación fue protagonista y no podría haber un lugar mejor que el campo de O Couto para analizarlo.