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+Fútbol 01/06/2026

Primera parada de la UDO tras el ascenso, Telemiño

Tertulia Entretenimiento Deporte

+Fútbol 01/06/2026

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Sinopsis

Era el momento más esperado, el reencuentro entre la afición y sus héroes y tenía lugar en directo, en Telemiño. El programa que dirige y presenta Jorge Ron, +Fútbol, cambió de escenario en un lunes muy especial. El ascenso de la UD Ourense a la Primera Federación fue protagonista y no podría haber un lugar mejor que el campo de O Couto para analizarlo.

Ficha técnica

Emisión

01/06/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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