+FÚTBOL 02/11/2026

Sinopsis

Resiliencia y tres puntos de oro para la UD Ourense ante la Cultural Leonesa (1-0). La versión más combativa y ordenada en defensa de la UD Ourense se lleva un triunfo clave ante la Cultural Leonesa con un gol de penalti en el descuento.

Buen punto del Ourense CF ante el Bergantiños (1-1). El conjunto entrenado por Jorge Cuesta empató a un gol ante el Bergantiños en Carballo con un tanto del atacante Markitos en la segunda parte.

El Auriense salva un punto en su duelo contra el Villalonga (1-1). El equipo pontino acusó el cansancio del partido de Copa en el que plantó cara al Deportivo, de Primera División, en un partido donde la fiesta estuvo en un O Couto que rozó el lleno.