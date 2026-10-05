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+Fútbol 05/10/2026

El Auriense recibirá al Deportivo de A Coruña en la Copa del Rey y la UD Ourense viaja a Torrelavega.

Tertulia Entretenimiento Deporte

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Sinopsis

El Auriense recibirá al Deportivo de A Coruña en la Copa del Rey y la UD Ourense viaja a Torrelavega. El equipo ourensano afronta un partido histórico ante el Deportivo tras proclamarse campeón de la Supercopa de Galicia y superar la fase previa del torneo. Por su parte, la UD Ourense se enfrentará a la SD Gimnástica de Torrelavega. 

La UD Ourense empató ante el Real Unión, en Irún, en un partido en el que la labor arbitral, con tres decisiones polémicas, condicionó el resultado final. Entre las acciones polémicas destaca el gol anulado a Sergi Baldrich.

El Ourense CF igualó sin goles ante el Arosa SC en un partido con pocas ocasiones y en el que los dos porteros fueron los más destacados del derbi.

Ficha técnica

Emisión

05/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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