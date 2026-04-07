+Fútbol 06/04/2026

Sinopsis

Paso atrás del Ourense CF, que perdió en Suárez Puerta ante el Real Avilés por dos goles a uno y cerró la jornada en descenso directo. El Arenteiro sumó una nueva derrota, esta vez ante el Arenas de Getxo por 1-2, para seguir colista y empezar a despedirse de la Primera Federación. El CD Barco volvió a ganar contra el Noia y ya suma 31 de los 36 puntos en juego en la segunda parte liguera. Triunfo de play off de ascenso de la UD Ourense (1-0). Un gol de Osián en el minuto 93 fue la recompensa al buen partido del equipo, superando las numerosas bajas, para subir a la cuarta plaza.