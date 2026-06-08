Más Fútbol
+Fútbol 08/06/2026
Jorge Ron dirige y presenta espete espacio dedicado al fútbol
Más Fútbol
Jorge Ron dirige y presenta espete espacio dedicado al fútbol
+Fútbol 08/06/2026
El Antela continúa soñando tras ganar en Betanzos (0-2). El equipo de Bruno Gómez derrotó al Betanzos en un partido muy serio y efectivo y ya están clasificados para la final por el ascenso a Tercera Federación.
Borja Fernández se marcha a lo grande de la UD Ourense, no seguirá en el equipo tras lograr dos ascensos consecutivos y siendo la piedra angular del proyecto.
Emisión
08/06/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron