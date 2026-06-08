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+Fútbol 08/06/2026

Jorge Ron dirige y presenta espete espacio dedicado al fútbol

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Sinopsis

El Antela continúa soñando tras ganar en Betanzos (0-2). El equipo de Bruno Gómez derrotó al Betanzos en un partido muy serio y efectivo y ya están clasificados para la final por el ascenso a Tercera Federación.

Borja Fernández se marcha a lo grande de la UD Ourense, no seguirá en el equipo tras lograr dos ascensos consecutivos y siendo la piedra angular del proyecto.

Ficha técnica

Emisión

08/06/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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