+Fútbol 11/05/2026

Sinopsis

Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota. Lo que parecía una jornada llena de alegría y buen fútbol terminó siendo una triste jornada para el Ourense CF y sus aficionados. El equipo está en descenso, ya no depende de si mismo para mantener la categoría y solo restan dos partidos por jugarse.

Rielo deja la eliminatoria abierta para la UD Ourense (0-0). La buena actuación del guardameta fue clave en el empate de la UD Ourense en Reus y todo se decidirá en el duelo de vuelta en el estadio de O Couto.

El Barbadás se despide de la liga con otra derrota contra el Alondras (0-2)