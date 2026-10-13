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+FÚTBOL 13/10/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedic
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La UD Ourense ya sabe ganar en Primera Federación. La mejoría de las últimas semanas se tradujo en la primera victoria del conjunto unionista, lo que le permite mirar con garantías al futuro más cercano.
El Ourense CF no da la talla en Astorga (4-0). El equipo azulón estuvo irreconocible en un partido en el que salió fuertemente goleado.
Emisión
13/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron