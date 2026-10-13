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+FÚTBOL 13/10/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedic

Tertulia Entretenimiento Deporte

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Sinopsis

La UD Ourense ya sabe ganar en Primera Federación. La mejoría de las últimas semanas se tradujo en la primera victoria del conjunto unionista, lo que le permite mirar con garantías al futuro más cercano.

El Ourense CF no da la talla en Astorga (4-0). El equipo azulón estuvo irreconocible en un partido en el que salió fuertemente goleado.

Ficha técnica

Emisión

13/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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