+FÚTBOL 13/10/2026

Sinopsis

La UD Ourense ya sabe ganar en Primera Federación. La mejoría de las últimas semanas se tradujo en la primera victoria del conjunto unionista, lo que le permite mirar con garantías al futuro más cercano.

El Ourense CF no da la talla en Astorga (4-0). El equipo azulón estuvo irreconocible en un partido en el que salió fuertemente goleado.