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+Fútbol 16/03/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol.

Tertulia Entretenimiento Deporte

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Sinopsis

La UD Ourense no logró puntuar en su visita a un necesitado Langreo por la permanencia en un partido marcado por el mal inicio en el mismo y el error defensivo que provocó encajar un gol a los dos minutos de juego. Reparto de puntos entre Ourense CF y Racing de Ferrol en un derbi gallego que se disputó en O Couto y donde hubo gran presencia de la afición visitante.

Ficha técnica

Emisión

16/03/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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