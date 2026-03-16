+Fútbol 16/03/2026

Sinopsis

La UD Ourense no logró puntuar en su visita a un necesitado Langreo por la permanencia en un partido marcado por el mal inicio en el mismo y el error defensivo que provocó encajar un gol a los dos minutos de juego. Reparto de puntos entre Ourense CF y Racing de Ferrol en un derbi gallego que se disputó en O Couto y donde hubo gran presencia de la afición visitante.