Más Fútbol
+Fútbol 16/03/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol.
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+Fútbol 16/03/2026
La UD Ourense no logró puntuar en su visita a un necesitado Langreo por la permanencia en un partido marcado por el mal inicio en el mismo y el error defensivo que provocó encajar un gol a los dos minutos de juego. Reparto de puntos entre Ourense CF y Racing de Ferrol en un derbi gallego que se disputó en O Couto y donde hubo gran presencia de la afición visitante.
Emisión
16/03/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron