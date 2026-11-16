Sinopsis

La UD Ourense no consigue cambiar la dinámica negativa en la que lleva muchas jornadas metida. Ante el Mérida fue un nuevo revés, tras caer 1-3 en un partido que quedó sentenciado en la primera parte con el 0-3 que se fueron al descanso. El equipo sigue colista, con ocho puntos y a cinco de la salvación.

El Ourense CF se reivindica a costa del Compostela (0-1). Un nuevo gol de Markitos, el cuarto en su cuenta personal, esta vez de penalti, selló la victoria azulona en Santiago.