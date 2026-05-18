+ Fútbol 18/05/2026

Sinopsis

La UD Ourense ya conoce a su rival por el ascenso a Primera Federación. La UB Conquense visita este fin de semana el Estadio de O Couto para disputar el partido de ida de ascenso a Primera Federación. La vuelta es una semana después en Cuenca. El rival de la UD Ourense accede a este partido tras eliminar al Xerez gracias a su mejor posición en temporada regular después de empatar ambos partidos de eliminatoria.