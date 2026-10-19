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+FÚTBOL 19/10/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol ourensano y nacional.

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Sinopsis

La UD Ourense regresó de vacío y con una goleada de su visita al Real Avilés (3-0) en un partido errático que lo mantiene en las posiciones de descenso.

El Ourense CF sigue desinflándose y cae ante el Coruxo (0-1). El conjunto ourensano entrenado por Jorge Cuesta perdió el derbi gallego ante el Coruxo y encadena tres jornadas sin conocer la victoria ante rivales de la zona baja de Segunda Federación. 

Ficha técnica

Emisión

19/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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