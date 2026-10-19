+FÚTBOL 19/10/2026

Sinopsis

La UD Ourense regresó de vacío y con una goleada de su visita al Real Avilés (3-0) en un partido errático que lo mantiene en las posiciones de descenso.

El Ourense CF sigue desinflándose y cae ante el Coruxo (0-1). El conjunto ourensano entrenado por Jorge Cuesta perdió el derbi gallego ante el Coruxo y encadena tres jornadas sin conocer la victoria ante rivales de la zona baja de Segunda Federación.