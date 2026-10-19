Más Fútbol
+FÚTBOL 19/10/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol ourensano y nacional.
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+FÚTBOL 19/10/2026
La UD Ourense regresó de vacío y con una goleada de su visita al Real Avilés (3-0) en un partido errático que lo mantiene en las posiciones de descenso.
El Ourense CF sigue desinflándose y cae ante el Coruxo (0-1). El conjunto ourensano entrenado por Jorge Cuesta perdió el derbi gallego ante el Coruxo y encadena tres jornadas sin conocer la victoria ante rivales de la zona baja de Segunda Federación.
Emisión
19/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron