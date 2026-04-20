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+FÚTBOL 20/04/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol provincial.

Tertulia Entretenimiento Deporte

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Sinopsis

El Ourense CF consiguió empatar a un gol en el campo Alfredo di Stefano tras plantarle cara al Real Madrid Castilla y dejar una muy buena imagen. El Arenteiro volvió a caer derrotado, esta vez ante el Mérida por 0-2, y ya suma diez jornadas sin conocer la victoria con peor imagen cada semana.

Ficha técnica

Emisión

20/04/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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