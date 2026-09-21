+Fútbol 21/09/2026

Sinopsis

Cuarta derrota consecutiva de la UD Ourense en Primera Federación (3-1). La UD Ourense consiguió su primer gol en la temporada, pero no le bastó para, al menos, puntuar ante Unionistas de Salamanca en el encuentro entre los colistas de la categoría.

El Eibar B asalta al Ourense CF en O Couto (0-2). El Ourense CF perdió ante el filial vasco en un partido condicionado por la expulsión del defensa Algisí en el minuto 9