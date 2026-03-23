Más Fútbol
+Fútbol 23/03/2026
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol.
Más Fútbol
Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol.
+Fútbol 23/03/2026
El Arenteiro no es capaz de acercarse a la permanencia tras un empate injusto ante el Celta Fortuna. Más valor tiene el punto que el Ourense CF sumó en su visita al campo del Pontevedra. La mejor noticia de la jornada fue la victoria de la UD Ourense, que lo mantiene en zona de play off.
Emisión
23/03/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron