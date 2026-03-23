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+Fútbol 23/03/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol.

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Sinopsis

El Arenteiro no es capaz de acercarse a la permanencia tras un empate injusto ante el Celta Fortuna. Más valor tiene el punto que el Ourense CF sumó en su visita al campo del Pontevedra. La mejor noticia de la jornada fue la victoria de la UD Ourense, que lo mantiene en zona de play off.

Ficha técnica

Emisión

23/03/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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