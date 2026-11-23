Más Fútbol
+FÚTBOL 23/11/2026
Jorge Ron dirige y presenta junto a su equipo de colaboradores este espacio dedicado al fútbol.
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+FÚTBOL 23/11/2026
La UD Ourense mereció más, pero no consigue romper su mala dinámica y sigue hundido en la zona de descenso tras perder contra el Racing de Ferrol. El Ourense CF confirma su irregularidad perdiendo en el campo del Llanera.
Emisión
23/11/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron