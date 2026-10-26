+Fútbol 26/10/2026

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Juan Carballo paga por todos en la UD Ourense. El equipo optó por cesar al entrenador para intentar reconducir los malos resultados del equipo rojillo en la liga. Este fin de semana caía (2-0) ante el colista Arenas de Getxo
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Emisión
26/10/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron