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+Fútbol 26/10/2026

Jorge Ron dirige y presenta este espacio dedicado al fútbol.

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Sinopsis

Juan Carballo paga por todos en la UD Ourense. El equipo optó por cesar al entrenador para intentar reconducir los malos resultados del equipo rojillo en la liga. Este fin de semana caía (2-0) ante el colista Arenas de Getxo 

El Ourense CF vuelve a sonreír tras ganar a la Gimnástica de Torrelavega (3-0). El equipo dirigido por Jorge Cuesta ganó con comodidad a la Gimnástica de Torrelavega por tres goles a cero en O Couto y se reencuentra con la victoria.

Ficha técnica

Emisión

26/10/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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