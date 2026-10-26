+Fútbol 26/10/2026

Sinopsis

Juan Carballo paga por todos en la UD Ourense. El equipo optó por cesar al entrenador para intentar reconducir los malos resultados del equipo rojillo en la liga. Este fin de semana caía (2-0) ante el colista Arenas de Getxo

El Ourense CF vuelve a sonreír tras ganar a la Gimnástica de Torrelavega (3-0). El equipo dirigido por Jorge Cuesta ganó con comodidad a la Gimnástica de Torrelavega por tres goles a cero en O Couto y se reencuentra con la victoria.