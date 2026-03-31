Más Fútbol
+FÚTBOL 30/03/2026
El Ourense CF sumó un punto ante la Ponferradina que lo acerca un poco más a la permanencia en un grupo en el que el Arenteiro ya es el colista y tiene cada vez más complicado evitar el descenso a Segunda RFEF.
Más Fútbol
El Ourense CF sumó un punto ante la Ponferradina que lo acerca un poco más a la permanencia en un grupo en el que el Arenteiro ya es el colista y tiene cada vez más complicado evitar el descenso a Segunda RFEF.
+FÚTBOL 30/03/2026
El Ourense CF sumó un punto ante la Ponferradina que lo acerca un poco más a la permanencia en un grupo en el que el Arenteiro ya es el colista y tiene cada vez más complicado evitar el descenso a Segunda RFEF.
Emisión
30/03/2026
Genero
Tertulia, Entretenimiento, Deporte
Lenguajes audio
Español
Directores
Jorge Ron
Productores
Jorge Ron
Presentador
Jorge Ron