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+FÚTBOL 30/03/2026

El Ourense CF sumó un punto ante la Ponferradina que lo acerca un poco más a la permanencia en un grupo en el que el Arenteiro ya es el colista y tiene cada vez más complicado evitar el descenso a Segunda RFEF.

Tertulia Entretenimiento Deporte

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Sinopsis

El Ourense CF sumó un punto ante la Ponferradina que lo acerca un poco más a la permanencia en un grupo en el que el Arenteiro ya es el colista y tiene cada vez más complicado evitar el descenso a Segunda RFEF.

Ficha técnica

Emisión

30/03/2026

Genero

Tertulia, Entretenimiento, Deporte

Lenguajes audio

Español

Directores

Jorge Ron

Productores

Jorge Ron

Presentador

Jorge Ron

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