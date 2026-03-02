Noticias Ourense
Noticias Ourense 02/03/2026
LUNES 02.03.26 1.- La Variante Exterior agota la prórroga sin concluir las obras 2.- El Campus Auga hace los deberes para mantener el sello de especialización 3.- A Deputación de Ourense mobiliza máis de 861.000 euros para cooperación municipal e Programa Chegou 4.- O BNG propón recargas sobre o IBI das vivendas que permanezan baleiras e sen sair ao mercado durante máis de dous anos 5.- O PSOE reclama un plan integral de control das infraestruturas viarias e políticas de igualdade efectivas 6.- O Concello de Ourense inicia mañá o control por cámaras e sancións no Centro Histórico 7.- Presentación dos actos da MMM do 8M en Ourense 8.- Presentación Festival Ourenclásica 9.- Irmandade de Entroidos en Armariz