Noticias Ourense 03/02/2026

Sinopsis

1.- Los vecinos exigen cerrar la discoteca Desorden

2.- La deuda infinita de las víctimas del club Ninfas

3.- A Baixa Limia acumula en el último mes la lluvia de todo el año en Madrid

4.- Corte de tráfico en Castella Ferrer por la rotura de una tubería

5.- Xunta e Deputación entregan 12 tractores antiincendios a concellos

6.- Xornadas de Dor Oncolóxica

7.- Mayor subida del paro en los últimos años en Ourense

8.- Os futuros enfermeiros de Ourense inician un período de prácticas clave na súa formación

9.- El 13,5% del alumnado de la UVigo está en proceso de crear su propio negocio

10.- Los jabalíes de paseo por los vinos de Ourense