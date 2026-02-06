Noticias Ourense 03/02/2026

Noticias Ourense
Los vecinos exigen cerrar la discoteca Desorden. Según el abogado que los representa, el informe técnico ratifica un incumplimiento manifiesto de la normativa vigente por parte de la discoteca.
Los vecinos exigen cerrar la discoteca Desorden. Según el abogado que los representa, el informe técnico ratifica un incumplimiento manifiesto de la normativa vigente por parte de la discoteca.
1.- Los vecinos exigen cerrar la discoteca Desorden
2.- La deuda infinita de las víctimas del club Ninfas
3.- A Baixa Limia acumula en el último mes la lluvia de todo el año en Madrid
4.- Corte de tráfico en Castella Ferrer por la rotura de una tubería
5.- Xunta e Deputación entregan 12 tractores antiincendios a concellos
6.- Xornadas de Dor Oncolóxica
7.- Mayor subida del paro en los últimos años en Ourense
8.- Os futuros enfermeiros de Ourense inician un período de prácticas clave na súa formación
9.- El 13,5% del alumnado de la UVigo está en proceso de crear su propio negocio
10.- Los jabalíes de paseo por los vinos de Ourense
