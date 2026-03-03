Noticias Ourense
Noticias Ourense 03/03/2026
MARTES 03.03.26 1.- Concentración en Ourense: O mel importado arruina as nosas vidas 2.- O 8M volve estar marcado polas desigualdades laborais que perxudican ás galegas 3.- La sanción a una abogada por secundar la huelga, en el TSXG 4.- O ensaio clínico Sincigal finaliza con 7.665 participantes na Área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco 5.- El nuevo convenio de las peluquerías dispara el precio del corte de pelo 6.- O Concello do Carballiño modernizará a Praza de Abastos cunha reforma integral 7.- Serie IA Historia Carballiño Carlos Montes Chamoso Lamas