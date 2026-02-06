Noticias Ourense 04/02/2026

Sinopsis

1.- La jueza archiva la causa del alumno del Sexto instituto de Ourense que murió aplastado

2.- La borrasca Leonardo se suma a 17 días de temporal ininterrumpido

3.- Las lluvias dejan en mínimos el cereal de invierno de la comarca de A Limia

4.- La Guardia Civil advierte de una estafa en la que suplantan correos de la Agencia Tributaria

5.- Día mundial contra o cancro

6.- El fin de la Navidad y el clima dejan el peor enero de la década para el empleo en Ourense

7.- Rexurbe: una factura de 41 millones para el Casco Vello

8.- A Tecnópole traballa para aumentar a presenza de rapazas en carreiras científicas

9.- Galicia oferta 1.601 plazas de oposiciones en Educación para 2026