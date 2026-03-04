Noticias Ourense
Noticias Ourense 04/03/2026
MIÉRCOLES 04.03.26 1.- La vida en Ourense es un 25% más cara ahora que hace cinco años 2.- Llenar la cesta de la compra, una tarea cada vez más difícil en Ourense 3.- Hachazos de la gasolina de 15 céntimos en un día en Ourense 4.- Ruta polo Día de la obesidad dentro do Plan Obesidade Zero 5.- Peluquería beneficiaria de Kit Dixital do Ministerio para a Transformación Dixital 6.- La Xunta convoca a O ́Mega para negociar las reivindicaciones de los médicos de Atención Primaria 7.-Redegal consolida su posición en el 3% de agencias líderes de Google Partner Premier en España 8.- Presentación da programación do 8M en Barbadás 9.- Abre o prazo de inscrición na Feira do Viño do Ribeiro