Noticias Ourense 05/03/2026
JUEVES 05.03.26 1.- La guerra en Oriente Medio pone en jaque 90 millones de euros para Ourense 2.- A Audiencia de Ourense impón catro anos de cárcere por estafar 160.000 euros a unha muller á que coñeceu por Facebook 3.- O Concello de Xinzo cifra en máis de 1,1 millóns de euros os danos polas inundacións 4.- Los hoteles de la ciudad cuelgan el cartel de completo para el fin de semana del Ouren Sound Fest 5.- Cerca do 78% das nais tivo que renunciar nalgún momento a oportunidades profesionais por motivos de conciliación 6.- 30 empresas innovadoras amosan os logros da súa internacionalización 7.- Centenario Santo Ángel 8.- Luis Vives acolleu unha charla sobre o cancro infantil 9.- Foro La Región. Jorge Carrillo