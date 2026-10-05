Noticias Ourense
Noticias Ourense 05/10/2026
LUNES 05.10.26 1.- Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre 2.- A Deputación consolida o Plan Provincial de Vivenda con preto de 747.000 euros 3.- Pereiro de Aguiar y Allariz superan a la ciudad de Ourense en nivel de renta de sus habitantes 4.- Muere un motorista de 26 años tras chocar contra un coche junto al Pazo Paco Paz 5.- As obras do túnel do Pino estarán rematadas a vindeira semana 6.- Rolda CHMS sobre contaminación As Conchas 7.- La alerta amarilla por tormentas mantiene en vilo a Ourense este lunes y martes 8.- A Xunta ven de publicar a nova orde para regular a PAU 9.- O 31º OUFF despediu unha edición marcada polo cinema, o talento e a emoción 10.- Lobios celebra a cultura do millo coa IV Festa da Respiga