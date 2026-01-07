Noticias Ourense 06/01/2026

Noticias Ourense
O primeiro premio do Sorteo de El Niño deixa alegrías no Bar Limia, na cidade e de novo en Xinzo.
1.- El Niño deixa certa alegria en Ourense
2.- Archivo de la Operación Pokémon que hundió el bipartito en el Concello de Ourense
3.- Fuga de talento en Ourense, ¿mito o realidad?
4.- Pazolandia repite como o gran parque de atraccións familiar do Nadal
5.- ¿Es posible prohibir animales de compañía en una comunidad de vecinos?
6.- Historias de Ourense. Marcos Rodríguez Pantoja
06/01/2026
Información, Noticias
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Laura Vázquez, Natalia Yáñez