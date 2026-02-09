Noticias Ourense 06/02/2026

Noticias Ourense

El tren de borrascas sigue dejando incidencias día a día, hoy por ejemplo, una repartidora de paquetería se quedó atrapada en Rairiz de Veiga.

Información Noticias

Sinopsis

1.- Una repartidora quedó atrapada en Rairiz de Veiga

2.- Encontro con alumnos beneficiarios das bolsas BEME que estudian no Campus de Ourense

3.- Cerca de 100 tractoristas irrumpen en la Subdelegación del Gobierno

4.- La Policía Nacional desmanteló en 2025 14 puntos negros de venta y distribución de droga

5.- Hasta 15 firmas compiten por ampliar el Polígono de San Cibrao

6.- Exigen retirar la oferta de 113 pisos turísticos en Ourense

7.- El coche de ocasión inicia 2026 por encima de las nuevas ventas en Ourense

8.- Promo La Región: Ourense Terra do Entroido

9.- Inauguración Exposición Ponte Vella “EncontrARTE”

Ficha técnica

Emisión

06/02/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

