Noticias Ourense
Noticias Ourense 06/02/2026
El tren de borrascas sigue dejando incidencias día a día, hoy por ejemplo, una repartidora de paquetería se quedó atrapada en Rairiz de Veiga.
1.- Una repartidora quedó atrapada en Rairiz de Veiga
2.- Encontro con alumnos beneficiarios das bolsas BEME que estudian no Campus de Ourense
3.- Cerca de 100 tractoristas irrumpen en la Subdelegación del Gobierno
4.- La Policía Nacional desmanteló en 2025 14 puntos negros de venta y distribución de droga
5.- Hasta 15 firmas compiten por ampliar el Polígono de San Cibrao
6.- Exigen retirar la oferta de 113 pisos turísticos en Ourense
7.- El coche de ocasión inicia 2026 por encima de las nuevas ventas en Ourense
8.- Promo La Región: Ourense Terra do Entroido
9.- Inauguración Exposición Ponte Vella “EncontrARTE”
Emisión
06/02/2026
Genero
Información, Noticias
Directores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez